شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستغاثات الطبية» ترصُد 100 حالة تطلبت تدخلاً سريعًا في سبتمر 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت لجنة الاستغاثات الطبية، برئاسة مجلس الوزراء، ما يقرب من 100 حالة تتطلب تدخلاً طبيًا سريعًا، خلال سبتمبر 2019، وتنوعت هذه الحالات بين إجراء جراحات بالمخ والأعصاب، وجراحات القلب المفتوح، وجراحات أوعية دموية، وتوفير أمصال عقر حيوانات، وتوفير أطراف صناعية، وجراحات العظام، وتم على الفور التنسيق مع مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، ومستشفيات القوات المسلحة، وذلك في إطار متابعة اللجنة لما يتم نشره من استغاثات على مواقع التواصل الاجتماعي وبالصحف، وكذا ما يصل إليها مباشرة،.

وأشار التقرير، الذي تلقاه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حول أعمال لجنة الاستغاثات الطبية خلال شهر سبتمبر، من الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لمجلس الوزراء، إلى أنه تم التواصل مع الحالات وبحثها وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، بعد تلقى التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية أو عن طريق عرض الحالات على اللجنة الطبية العليا مباشرة، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، سواء عن طريق إصدار قرار علاج على نفقة الدولة أو تقديم المشورة الطبية.

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وأوضح التقرير أنه في إطار عمل لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، فقد تم اصدار عدد 30 قرار علاج على نفقة الدولة متنوعة ما بين تقديم خدمات العلاج الطبيعى، والتأهيل، وتركيب أطراف صناعية بمركز تأهيل العجوزة لمصابى الحوادث والشلل، وجراحات المخ والاعصاب، وحالات الاورام، وجراحات العظام لمصابى الحوادث، وكذا علاج حالات المياه البيضاء، وزراعة القرنية وزراعة العدسات، هذا إلى جانب ما قامت به اللجنة من متابعة لعدد من الحالات الحرجة الأخرى في الرعايات المركزة بالمستشفيات الحكومية، للإطمئنان على حصولهم على أفضل مستوى من الخدمة الطبية، وكذا توفير حضانات للاطفال المبتسرين.

وتناول التقرير ما تم رصده من استغاثات للمواطنين عبر العديد من الوسائل، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، ما نشر على أحد مواقع التواصل الاجتماعى من نداء واستغاثة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الصحة، تفيد بأن هناك سيدة مسنة أرملة تحتاج إلى عملية عاجلة لزراعة القرنية، وغير قادرة على تحمل تكلفتها نظراً لظروفها المعيشية بعد وفاة زوجها، وعلى الفور تم التواصل مع ابن المريضة، واستلام التقرير الطبى الخاص بها، وعرضه على اللجنة الطبية العليا بالمجلس، وتم صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء يقضى بإجراء العملية الجراحية لها على نفقة الدولة.

وأشار التقرير إلى ما تم اتخاذه من اجراءات حيال الاستغاثة العاجلة المنشورة بإحدى الصحف، وتخص سيدة مسنة تعانى من ورم بالمخ وتحتاج إلى علاج بجهاز «الجامانايف» بمعهد ناصر، حيث تم التواصل مع ابن المريضة والتأكد من مناظرة الحالة عن طريق استشارى المخ والاعصاب أ.د رائف فاروق، بالمركز الطبى العالمى، واستشاريي المخ والاعصاب بمعهد ناصر، ثم عرضها على اللجنة الطبية العليا برئاسة مجلس الوزراء، وأصدر رئيس الوزراء قراره بعلاج المريضة على نفقة الدولة.

وتفاعلاً مع ما تم نشره بموقع «صدى البلد» الإلكترونى من استغاثة تتعلق بشاب تعرض لحادث قطار منذ خمس سنوات، ويعانى من شلل دماغى رباعى توترى تيبسي أدى إلى خلع بمفصل الفخذ الايمن وعجز بالاطراف الاربعة، ويحتاج إلى تدخل جراحى، وأن اجراء العملية يتكلف الكثير بمستشفى عين شمس التخصصي، فقامت لجنة الاستغاثات الطبية بالتنسيق مع أ.د. هشام انور، مدير مستشفى عين شمس التخصصى، وتم عرضه على لجنة متخصصة لتقييم الحالة، كما تم التنسيق مع أ.د وليد عبدالغنى، رئيس وحدة الشلل الدماغى لاجراء الجراحات اللازمة للسيطرة على الشد التوترى اللاإرادى بالعضلات، وتيسير جراحات العظام مستقبلاً، وتحسين الاستجابة للعلاج الطبيعى، واصدر رئيس الوزراء قراراً بعلاج الحالة على نفقة الدولة.