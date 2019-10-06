شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة الشدة بطريق الغردقة- رأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد طريق الغردقة- رأس غارب الساحلي سقوط أمطار متوسطة الشدة، صباح اليوم الأحد، لم تؤثر على حركة السير بالطريق، كما شهدت منطقة الغردقة انتشارا للسحب المنخقضة وانخفاضا في درجات الحرارة. وناشدت أجهزة المرور السائقين توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بالتعليمات المرورية والسرعات المقررة. يذكر أن هيئة الأرصاد أرسلت لمحافظة البحر الأحمر تحذيرات بسقوط أمطار على الغردقة ورأس غارب وحلايب وشلاتين.

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