شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تنفيذ 3264 وحدة إسكان اجتماعى بمدينة غرب قنا و720 وحدة بـ«سكن مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار تنفيذ 136عمارة بإجمالي 3264 وحدة إسكان اجتماعى بمدينة غرب قنا، ومن المقرر الانتهاء في 30 يونيو المقبل، من تنفيذ 40 عمارة بإجمالى 960 وحدة، بالإضافة إلى 30عمارة، بإجمالى 720وحدة بمشروع «سكن مصر».

وقال المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، والمشرف على مدينة غرب قنا: مساحة المدينة 8971 فدانا، وتبعد حوالى 5 كيلو مترات عن مدينة قنا الأم، وتقع على طريق قنا- القاهرة الصحراوي الغربي، وطريق قنا -الأقصر الصحراوي، وتبلغ مساحة المرحلة الاولي للمدينة 1400 فدان، وجار بها أعمال البنية الاساسية، من مأخذ وخط ناقل ومحطة مياه، وشبكات صرف وري ومياه وطرق، بتكلفة1،1 مليار جنيه، بالإضافة إلى 272 مليونا لشبكة كهرباء430 فدانا لمناطق الاسكان.