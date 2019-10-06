شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي عن الرئيس السادات: «قائد وطني ذو عبقرية استراتيجية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية لروح الرئيس محمد أنور السادات خلال كلمته بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر. وقال السيسي في كلمته: «شعب مصر في ذكري أكتوبر، نتقدم بتحية احترام وتقدير إلى روح البطل الشهيد الرئيس أنور السادات الرجل الذي تحمل المسؤولية، وكان على قدر ثقة مصر وشعبها فيه قائدا وطنيا ذا عبقرية استراتيجية ووضع مصلحة وطنه وشعبه فوق أي اعتبار وعبر بها بر السلام، وتحية تقدير واعتزاز لشهداء وأبطال القوات المسلحة، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل هذا الوطن.. إن أبناءكم وأحفادكم عاقدون العزم على استكمال طريقه».

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