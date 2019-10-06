شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: أنا على ثقة كاملة من النصر في الحرب التى تعتمد على الشائعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة للشعب المصري بمناسبة احتفالات نصر السادس من أكتوبر.

وقال السيسي في كلمته، صباح اليوم: «إن ما حققته القوات المسلحة باقتدار تعبيرٌ عن إرادة وشجاعة شعب استمد الصلابة والقوة من التاريخ».

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وتابع: «شعب مصر من حق الأجيال الحالية أن تعرف ما حدث في هذه الحقبة، ومن حقنا أن نوضح كيف كان الاختبار قاسيا، وكيف كان الشعب وراء قواته المسلحة».

وأكمل السيسي: «خلال العقود الأخيرة، تغيرت أساليب الحرب وأصبحت تتمثل في استهداف الروح المعنوية للشعب، تصل للمواطن داخل بيته من خلال وسائل الاتصال الحديثة، حرب تثير الخوف وتدمير الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم الوطنية، وتصوير الدولة أنها العدو، وأن المؤسسات الخارجية هي الحصن، وفي تلك الحرب التى تعتمد على الشائعات يكون الاهتمام والتركيز على وعي وفكر ومعتقدات كل مواطن، وأنا على ثقة كاملة من النصر في تلك الحرب، يقيني أن الشعب المصري العظيم بأغلبيته يميز جيداً، وأنه سئم الخداع والافتراء على وطنه».

وأكمل: «الشعب المصري الذي حقق النصر في حرب 1973، وحافظ على السلام لعقود طويلة بعدها، وتحمل في سبيل ذلك سيلا من الهجوم والتشكيك، قادر على استكمال مسيرته».

وختم كلامه: «شعب مصر في ذكري أكتوبر، نتقدم بتحية احترام وتقدير إلى روح البطل الشهيد أنور السادات الرجل الذي تحمل مسؤولية وكان على قدر ثقة مصر وشعبها فيه، قائدا وطنيا ذا عبقرية استراتيجية، ووضع مصلحة وطنه وشعبه فوق أي اعتبار وعَبَر بها بر السلام، وتحية تقدير واعتزاز لشهداء وأبطال القوات المسلحة، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل هذا الوطن. إن أبناءكم وأحفادكم عاقدون العزم على استكمال طريقه».