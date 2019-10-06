شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: قدر مصر أن تتعرض لأمواج عاتية من الخارج.. ولكنها تتحطم أمام تماسك الشعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن يوم السادس من أكتوبر يعد أحد أعظم وأمجد أيام مصر، مضيفًا أنه لا يمثل فقط نصرًا عسكريًّا حققته القوات المسلحة، بل هو تعبير فريد عن إرادة أمة وتماسك شعب.

وأوضح الرئيس، في كلمته بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، الأحد، أن قدر هذا الوطن أن يتعرض لأمواج عاتية يأتي أغلبها من الخارج، ولكنها تتحطم دومًا أمام صلابة وتماسك الشعب المصري.