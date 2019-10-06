شكرا لقرائتكم خبر عن "الله ربى للهدى يهدينى"..25 عاما على رحيل عبقرى التلاوة والابتهال محمد عمران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يحظ بشهرة إعلامية وإذاعية كغيره من أقرانه، غير أنه حظى بشهرة واسعة بين المستمعين، لما يتمتع به من أداء متميز وعذوبة فى التلاوة والتجويد وإتقان وإحساس فى الابتهال، كما أنه لم ينل حظه من الالتحاق بالإذاعة قارئًا فى حياته حيث وصل جواب الاعتماد إلى منزله بعد وفاته بعشرين يومًا.



المبتهل والقارئ الشيخ محمد عمران

فى 15 أكتوبر عام 1944، كان مركز طهطا فى محافظة سوهاج على موعد مع ميلاد أحد أعلام التلاوة والابتهالات الشيخ محمد أحمد عمران، الذى حفظ القرآن الكريم وهو ابن العاشرة، على يد الشيخ محمد عبدالرحمن المصرى، ثم جّوده على يد الشيخ محمود خبوط فى مركز طما.



الشيخ محمد عمران والشيخ نصر الدين طوبار

ويذكر الكاتب شكرى القاضى فى كتابه "عباقرة التلاوة فى القرن العشرين"، أن الشيخ عمران فقد بصره فى سن مبكرة، وحضر إلى القاهرة والتحق بمعهد المكفوفين للموسيقى وكان فى الحادية عشرة من عمره، وتعلم فن الإنشاد والموشحات الدينية على يد الشيخ سيد موسى الكبير، قبل أن يمارس تلاوة القرآن الكريم وفن الإنشاد بعد التحاقه بالعمل فى إحدى شركات المسبوكات قارئًا للسورة فى مسجدها.

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الشيخ محمد عمران مع الموسيقار محمد عبد الوهاب

وفى أوائل السبعينات اعتمدته الإذاعة المصرية مؤديًا ومبتهلا للموشحات، وبدأ بألحان للموسيقار حلمى أمين ثم شارك بصوته فى ألحان برامج دينية غناية، وعندما سمعه الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، أثنى عليه كثيرًا وسجل معه بعض الابتهالات.



الشيخ محمد عمران

ومن أشهر ابتهالاته "الليل اقبل والوجود سكون"، "الله ربى للهدى يهدينى"، و"أنا يا الهى ما عبدت سواك"، و"فكم لله من لطف خفى".

وفى مثل هذا اليوم السادس من أكتوبر عام 1994 رحل عن عالمنا القارئ والمبتهل الشيخ محمد عمران، قبل أن يتم عامه الخمسين بأيام، وبعد عشرين يومًا من وفاته وصل إلى منزله جواب اعتماده قارئًا بالإذاعة.