شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يستعرض تقريرًا حول احتفال الجامعات بذكرى انتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور طايع عبدا للطيف، مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان، حول احتفال الجامعات المصرية بالذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر المجيدة بعنوان "العبور الجديد"، خلال الفترة من 1 إلى 15 أكتوبر الجارى.

وأكد وزير التعليم العالى فى بيان اليوم، أن احتفال الجامعات بالانتصارات، والأحداث التاريخية، يأتى فى إطار دورها التوعوى والخدمي، بربطها بالمجتمع فى مختلف المناحى الثقافية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات التى تتبناها الوزارة تاتى لتنمية الوعى لدى الشباب الجامعى بأسباب النصر، والتضحيات التى قدمها رجال قواتنا المسلحة، ومساندة الشعب المصرى لجيشه حتى تحقيق النصر العظيم.

وأوضح التقرير أن فعاليات الاحتفال تتضمن عروض قصص بطولية، وعروض فنية، وندوات توعوية، ولقاءات مع أبطال القوات المسلحة، ومعارض ثقافية، ومعارض فنون تشكيلية.

وفى سياق متصل، أشار التقرير إلى قيام الجامعات بتنظيم العديد من الفعاليات احتفالاً بانتصارات أكتوبر ومنها:

مشاركة جامعة القاهرة بالتعاون مع هيئة البحوث العسكرية بالقوات المسلحة المصرية ضمن معرض "ذاكرة أكتوبر"، فى بانوراما حرب أكتوبر بمدينة نصر، ابتداءً من 5 أكتوبر الجارى ولمدة أسبوع. كما تشارك الجامعة خلال الاحتفالات فى المعرض التشكيلى من خلال تقديم لوحات تجسد الشخصيات التى شاركت فى حرب أكتوبر، وبعض الصور التى تجسد الملحمة، إلى جانب المشاركة فى ورشة فنية طوال فعاليات المعرض، وفقرات شعرية عن مصر، وتقديم طلاب المسرح مسرحية تحاكى حرب أكتوبر المجيدة وما قامت به قواتنا المسلحة خلال الحرب، كما يقدم أوركسترا الجامعة، لأول مرة حفلاً يتضمن الأغانى الوطنية بالمسرح المكشوف ببانوراما أكتوبر.

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كما قامت جامعة عين شمس بتكريم عددًا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة خلال فعاليات الندوة التى نظمتها الجامعة بعنوان "حديث البطولات".

وبمشاركة طلاب جامعة قناة السويس، انطلقت فعاليات الاحتفالات بانتصارات أكتوبر والتى بدأت بمسيرة للدرجات ضمت 500 طالب وطالبة، ومارثون جري، شارك فيه 750 طالب وطالبه، كما اقيمت منافسات فى تنس طاولة وكرة السرعة، وتنظيم معرض أعمال الأسر الطلابية.

كما نظمت جامعة المنوفية ندوة بالتعاون مع إذاعة وسط الدلتا بعنوان "رجال من ذهب" تضمنت تاريخ بطولات وتضحيات الجنود المصريين فى حرب أكتوبر المجيدة، كما ستقيم الجامعة سلسلة احتفالات وفعاليات أخرى على مدار الشهر.

كما نظمت جامعة بنها ندوة تثقيفية احتفالا بالذكرى 46 لانتصارات حرب أكتوبر بمشاركة طلاب المدارس والجامعات، ومنظمات المجتمع المدنى وأسر شهداء القوات المسلحة.

كما ستنظم جامعة بنى سويف ندوة يوم الثلاثاء القادم للاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، بحضور أبطال فيلم الممر، والمستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف، وأعضاء مجلس النواب، والأجهزة الرقابية، وعدد من الشخصيات المهمة بالمحافظة.