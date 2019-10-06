شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تنفيذ 3264 وحدة إسكان اجتماعى بمدينة غرب قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكد المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، والمشرف على مدينة غرب قنا، أنه جار تنفيذ 136عمارة بإجمالي 3264 وحدة إسكان اجتماعى بمدينة غرب قنا، ومن المقرر الانتهاء فى 30 يونيو المقبل، من تنفيذ 40 عمارة بإجمالى 960 وحدة، بالإضافة إلي 30عمارة، بإجمالى 720وحدة بمشروع "سكن مصر".

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سكن مصر

وأضاف المهندس رضوان عبد الرشيد: مساحة المدينة 8971 فدانا، وتبعد حوالى 5 كيلو مترات عن مدينة قنا الأم، وتقع علي طريق قنا - القاهرة الصحراوي الغربي، وطريق قنا -الأقصر الصحراوي، وتبلغ مساحة المرحلة الأولي للمدينة 1400 فدان، وجار بها أعمال البنية الأساسية، من مأخذ وخط ناقل ومحطة مياه، وشبكات صرف ورى ومياه وطرق، بتكلفة1,1 مليار جنيه، بالإضافة إلى 272 مليونا لشبكة كهرباء430 فدانا لمناطق الاسكان.