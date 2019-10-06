شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بنصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية ورؤساء الجامعات وجميع منتسبى المجتمع الأكاديمى من أساتذة وعاملين وطلاب، الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصرى العظيم، ورجال قواتنا المسلحة الباسلة، بمناسبـة الذكرى 46 لنصر أكتوبر المجيد.

وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه فى نصر أكتوبر نجحت فيه قواتنا المسلحة الباسلة فى استرداد الأرض والكرامة، وقدمت أروع الأمثلة فى التضحيات والبطولة، متمنين لبلدنا الحبيب التقدم والرقي.

وتحتفل مصر اليوم بالذكرى السادسة والأربعون لنصر أكتوبر المجيد، وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار باعتبار اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة.