شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية توجه المحافظات بإنهاء استعدادات استقبال موسم الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وزير التنمية المحلية المحافظين لإتمام الاستعدادات الخاصة باستقبال موسم سقوط الأمطار واتخاذ كافة التدابير والاحتياجات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين .

وذكر بيان للوزارة اليوم أنه تم التشديد على ضرورة قيام القيادات المحلية بالمحافظات بمتابعة كافة أعمال الصيانة وتطهير مخرات السيول وتنفيذ سيناريوهات إدارة أزمة مبكرة لمتابعة الاستعدادات فى حالة سقوط الأمطار أو حدوث سيول واتخاذ جميع الإجراءات وتوفير الاحتياجات اللازمة والتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات للتأكد من تطهير شبكات الصرف الصحى ورفع كفاءة المعدات المعنية والتأكد من جاهزيتها ووضع جميع المعدات فى حالة تأهب قصوى للتعامل مع أى أمطار غير متوقعة .

وأكد وزير التنمية المحلية، على التنسيق المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات للتعامل الفورى مع مثل هذه الأحداث مع استمرار التنسيق والتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية للوقوف بصفة دائمة على حالة الطقس ومعرفة التنبؤات بسقوط الأمطار على مستوى الجمهورية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية .

كما وجه بضرورة أن تتضمن زيارات قطاع التفتيش التابع للوزارة للمحافظات مراجعة كافة استعداداتها والإجراءات التى تم اتخاذها لمواجهة سقوط الأمطار أو حدوث سيول والتأكد من وجود أرقام هواتف لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالأمطار وسرعة الاستجابة لها واحتواء أية أحداث والتعامل معها بأسلوب ممنهج وسريع .