شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: نتابع الإجازة بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة القوى العاملة منشوراً لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بقيام مكاتبها الفرعية بمتابعة تنفيذ إجازة 6 أكتوبر الجارى بمناسبة عيد النصر، بالمنشآت والمصانع التابعة لكل مديرية.

وكان وزير القوى العاملة، قد أعلن أن اليوم الأحد الموافق السادس من أكتوبر "عيد النصر"، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

وتقدم وزير القوى العاملة، بهذه المناسبة إلى جميع أبناء قواتنا المسلحة البواسل، أخلص التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بعيد النصر، مقدراً دورهم العظيم فى القضاء على البؤر الإرهابية والإرهابيين، واستعادة الأمن والأمان إلى كل ربوع مصر فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال وزير القوى العاملة:"إننا بهذه المناسبة نذكر بكل فخر واعتزاز، شهداءنا البواسل الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداءً للوطن وذوداً عن تراثه الخالد، داعيًا ًالمولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية قيادةً وشعباً بمزيد من التقدم والرخاء والأمان، وكل عام ومصر الخالدة وشعبها العظيم وقواته المسلحة بخير وقوة وعزة وتقدم".