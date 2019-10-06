شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: الوطن يتعرض لأمواج عاتية أغلبها من الخارج تتحطم أمام تماسك الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن قدر هذا الوطن أن يتعرض لأمواج عاتية تأتى أغلبها من الخارج، لكنها تتحطم دومًا أمام تماسك وصلابة الشعب المصرى العظيم. جاء ذلك فى كلمة الرئيس للشعب المصرى بمناسبة الذكرى 46 لنصر أكتوبر المجيد. Advertisements وأكد الرئيس السيسي أن يوم السادس من أكتوبر، هو يوم عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل وبين الماضى والمستقبل، ويمثل نصرا عسكريا باهرا للقوات المسلحة وتعبيرا فريدا عن إرادة وتماسك شعب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسى: الوطن يتعرض لأمواج عاتية أغلبها من الخارج تتحطم أمام تماسك الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.