شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: الشعب المصرى قادر على مواصلة الانتصارات والحفاظ على وطنه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الشعب المصرى حقق عام 1973 ما ظنه البعض مستحيلا، وحافظ على السلام فى منطقة الشرق الأوسط وسط سيل لم ينقطع من الهجوم والتشكيك
وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ 46 لحرب أكتوبر، أن الشعب المصرى قادرا دواما على مواصلة الانتصارات، والحفاظ على وطنه وحماية دولته ومؤسساته.
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