السيسى: السادات كان قائداً وطنياً وعبقريا.. والمصريون قادرون على مواصلة الانتصار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس السيسى، إن الشعب المصرى قادر دائما على مواصلة انتصاراته والحفاظ على وطنه. وتقدم الرنيس بتحية احترام وتقدير إلى روح الشهيد محمد أنور السادات، الذى كان قائداً وطنياً وعبقريا استراتيجيا، كما تقدم بتحية إجلال واعتزاز إلى شهداء القوات المسلحة.

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