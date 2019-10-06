شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: الحروب الحالية تستهدف معنويات الشعوب.. وثقتى كبيرة فى المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه خلال العقود الأخيرة تغيرت أشكال الحرب وأساليبها، وصولا لاستهداف الروح المعنوية للشعوب، لتصل للمواطن داخل بيته، من خلال وسائل الاتصال والإعلام الحديثة.

وأضاف رئيس الجمهورية، فى كلمته بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، أن هذه الحرب تستهدف إثارة الشك والحيرة وبث الخوف والإرهاب وتدمير الثقة بين المواطن ومؤسساته الوطنية، بتصوير الدولة كأنها هى العدو، وتصبح الجهات الخارجية التى تشن الحرب كأنها الحصن والملاذ.

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وواصل: "فى تلك الحرب التى تعتمد على الخداع والأكاذيب والشائعات يكون النصر معقودًا على وعى كل مواطن وأفكاره ومعتقداته، ولذلك فإننى على ثقة كاملة من النصر فى تلك الحرب، ليقينى التام بأن المصريين يدركون الصدق من الافتراء، وأنهم سئموا من الخداع المخادعين، ومن كثرة الافتراء على وطنهم بالباطل".