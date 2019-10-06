شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: الحروب الحالية تستهدف معنويات الشعوب.. وثقتى كبيرة فى المصريين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه خلال العقود الأخيرة تغيرت أشكال الحرب وأساليبها، وصولا لاستهداف الروح المعنوية للشعوب، لتصل للمواطن داخل بيته، من خلال وسائل الاتصال والإعلام الحديثة.
وأضاف رئيس الجمهورية، فى كلمته بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، أن هذه الحرب تستهدف إثارة الشك والحيرة وبث الخوف والإرهاب وتدمير الثقة بين المواطن ومؤسساته الوطنية، بتصوير الدولة كأنها هى العدو، وتصبح الجهات الخارجية التى تشن الحرب كأنها الحصن والملاذ.
وواصل: "فى تلك الحرب التى تعتمد على الخداع والأكاذيب والشائعات يكون النصر معقودًا على وعى كل مواطن وأفكاره ومعتقداته، ولذلك فإننى على ثقة كاملة من النصر فى تلك الحرب، ليقينى التام بأن المصريين يدركون الصدق من الافتراء، وأنهم سئموا من الخداع المخادعين، ومن كثرة الافتراء على وطنهم بالباطل".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسى: الحروب الحالية تستهدف معنويات الشعوب.. وثقتى كبيرة فى المصريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.