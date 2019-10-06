الرئيس السيسى فى ذكرى حرب أكتوبر: مصر ستظل وطنا منصورا مرفوع الراية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر ستظل وطنا منصورا مرفوع الراية، مهما تعدد أشكال الحرب وتغيرت أساليبها. Advertisements وتابع الرئيس السيسى خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ 46 لحرب أكتوبر: "حفظ الله مصر وشعبها العظيم.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

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