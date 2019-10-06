شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: نصر أكتوبر أعظم وأمجد أيام مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، التهنئة للشعب المصرى، بمناسبة الذكرى 46 لنصر أكتوبر المجيد. وقال السيسى فى كلمته للشعب، بمناسبة الذكرى 46 لنصر أكتوبر المجيد، أن مصر تحتفل اليوم بأحد أعظم وأمجد أيامها، يوم عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل وبين الماضى والمستقبل، مؤكداً انه تعبير عن إرادة أمة.

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