شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: حرب أكتوبر شهدت تكاتف الشعب المصرى وراء قواته المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن يوم 6 أكتوبر، يمثل تعبير فريد عن عظمة الشعب المصرى.

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ 46 لانتصارات حرب أكتوبر، أن حرب أكتوبر شهدت تكاتف الشعب المصرى وراء قواته المسلحة.

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