شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسى بمناسبة احتفالات حرب أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365”، بثا مباشرا لوقائع كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة الذكرى الـ 46 لحرب أكتوبر. وتحتفل الدولة المصرية اليوم الأحد، بالذكرى الـ 46 لحرب أكتوبر، والتى استطاعت القوات المسلحة خلالها أن تسطر ملحمة قتالية وصفتها العديد من المراجع العسكرية بالمعجزة من خلال تحقيق النصر على الجيش الإسرائيلى. Advertisements

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