أخبار مصر | تعرف على التأخيرات المتوقعة للقطارات بخطوط السكك الحديد

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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة، اليوم الأحد، على بعض خطوط الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن هذه التأخيرات تعود إلى أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

وأضافت أن هذه التأخيرات تشمل التالي:

أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 30 دقيقة.