أخبار مصر | تعرف على التأخيرات المتوقعة للقطارات بخطوط السكك الحديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على التأخيرات المتوقعة للقطارات بخطوط السكك الحديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضحت الهيئة أن هذه التأخيرات تعود إلى أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.
وأضافت أن هذه التأخيرات تشمل التالي:
ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-
منطقة القاهرة أسيوط مدة 35 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 35 دقيقة
ثالثًا: خط بنها بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة
رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 25 دقيقة
وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
ومن جانبه اختتم أمس وزير النقل، جولته في روسيا باجتماع مع رئيس شركة سكك حديد روسيا (RJD) والتي تعد من أكبر ثلاث شركات في العالم عاملة في مجال القطارات والسكك الحديدية.
وتم التباحث بين الجانبين بشأن أهم ملفات التعاون المشترك لاحداث التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية في مصر ورفع كفاءة الخطوط القائمة بالفعل.
واستعرض الوزير أيضا عدد من الفرص الاستثمارية في مجال السكك الحديدية في مصر مثل مشروع تطوير خط سكة حديد ابوقير ومشروع انشاء خط المناشى 6 أكتوبر (والذي سيساهم في تعظيم نقل البضائع بين موانئ الإسكندرية والميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر) ومشروع دراسة انشاء خط الغردقة سفاجا قنا الأقصر، بالإضافة الى مشروع إزدواج خط المنصورة دمياط، وكهربة إشارات خط طنطا المنصورة دمياط لزيادة عوامل أمان نقل الركاب والبضائع وتعظيم نقل البضائع بين ميناء دمياط والموانئ الجافة وموانئ البحرين الأحمر والأبيض بالاضافة الى مشروع كهربة اشارات المسافة من القاهرة الى بني سويف ومن الاقصر الى اسوان لزيادة عوامل الامان بخط القاهرة اسوان خاصة وانه جاري حاليا تنفيذ كهربة اشارات (بنى سويف اسيوط، اسيوطنجع حمادي،ونجع حمادي الأقصر.
وتم الاتفاق بين الجانبين علي مواصلة التنسيق، وتم تحديد نقطة اتصال بكل جهة للبدء الفوري في التنسيق المشترك لتحديد أوجه التعاون حسب اولويات واحتياجات هيئة سكك حديد مصر.