أخبار مصر | عاجل.. افتتاح معرض الآثار المصرية الغارقة بكاليفورنيا الأمريكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. افتتاح معرض الآثار المصرية الغارقة بكاليفورنيا الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، منذ قليل، معرض الآثار المصرية الغارقة الذي تستضيفه مكتبة رونالد ريجن الرئاسية في مقاطعة سيمي ڤالي بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وشهد حفل الافتتاح مدير متحف سيمي ڤالي ومدير مكتبة رونالد ريجن الرئاسية، وعدد كبير من الأمريكيين الحريصين على متابعة التراث والآثار المصرية والعشرات من وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية الأمريكية والعالمية.

وفي كلمته الافتتاحية، قال "وزيري" إن المعرض يحمل عنوان "المدن الغارقة: عالم مصر الساحر" ويضم ٢٩٣ قطعة أثرية، كان قد تم انتشالها من مدينتي هيراكلون وكانوبيس بالميناء الشرقي لمدينة الإسكندرية وميناء أبي قير، وتعد أهم القطع المعروضة تماثيل ضخمة للآلهة إيزيس وسيرابيس وتماثيل لأبي الهول، هذا بالإضافة إلى بعض الحلي والأدوات المنزلية.

وأضاف "وزيري" أن رحلة المعرض بدأت عام ٢٠١٥ م، حيث تم عرضه في معهد العالم العربي في فرنسا تحت عنوان (أوزوريس، أسرار مصر الغارقة) ثم انتقل إلى المتحف البريطاني بإنجلترا حتي أنهى رحلته في مدن أوروبا بمدينة زيورخ بسويسرا، ثم بدأ رحلته بالولايات المتحده الامريكية بمدينة سانت لويس بولاية ميسوري ثم مينابولس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن محطته الثالثة في أمريكا بولاية كاليفورنيا حيث ستستضيف المعرض والذي سيتم فتحه للجمهور حتى أبريل ٢٠٢٠م، وأكد وزيري أن المعرض يهدف ليس فقط لتعزيز العلاقات الثقافية الدولية مع الدول في جميع أنحاء العالم، وكذلك لتعزيز حركة السياحة المصرية.