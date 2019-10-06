شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: غدا تخصيص أنشطة الطلبة بالمدارس اليابانية للاحتفال بنصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تخصيص الأنشطة الطلابية داخل المدارس للاحتفال بانتصارات أكتوبر، وتعريف الطلبة بالبطولات المصرية، بداية من غدا الاثنين وحتى الخميس 10 أكتوبر 2019.

وقالت وحدة المدارس المصرية اليابانية: يأتى ذلك بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة ومن منطلق الحرص على تعريف أبنائنا الطلاب على بطولات قواتنا المسلحة، والانجازات التى حققها أبطالنا فى حرب أكتوبر 1973.

الجدير بالذكر، أن الشعب المصرى يحتفل اليوم الأحد بالذكرى 46 على انتصار أكتوبر العظيم، وما قدمه أبطال القوات المسلحة والشعب فداءا لهذا الوطن العظيم.

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الجدير بالذكر أن هناك 40، مدرسة مصرية ياباينة بدأت فيها الدراسة مع انطلاق العام الدراسى الجديد 2019 - 2020.