شكرا لقرائتكم خبر عن راعى الكنسية المصرية بالكويت: انتصارات أكتوبر أكدت أن الأرض العربية ستظل تنبت زهور العزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال راعى الكنيسة المصرية القبطية الأورثوذكسية بالكويت القمص بيجول الأنبا بيشوى، إن انتصارات أكتوبر المجيدة، أكدت أن الأرض العربية ستظل تنبت زهور العزة والكرامة بجنودها البواسل، أجيالاً بعد أجيال، لتبقى الشعوب العربية، عزيزة أبيّة، مهما مر عليها من محن ومهما مرت عليها أوقات عصيبة.

وأضاف القمص بيجول – في تصريح بمناسبة الذكرى الـ 46 لنصر أكتوبر المجيد – "إن أرضنا العربية الطيبة، التي وإن مرت عليها أوقات، ظن فيها البعض أنهم متفرقون، إلا أنه في المحن نكون يداً واحدة، وعلى قلب رجل واحد، ودماء الشهداء عبر الأزمنة التي روت أرض سيناء، أكبر دليل على وحدتنا، فعلى أرض سيناء اختلطت دماء المصريين بدماء أشقائهم العرب، ولم نفرق بين أحد منهم، فداء لإعادة الكرامة لكل عربي بالنصر الأكيد على الأرض المصرية، بمساعدة كل العرب، وفي القلب منهم الجنود الكويتيون.

ووجه راعي الكنيسة المصرية القبطية الأورثوذكسية بالكويت، تحية إجلال وتقدير لكل جندي استشهد من أجل الدفاع عن كل شبر من أراضي الوطن الغالي، ولمن قدموا حياتهم فداء عن الأرض والعرض، وإعادة عزة كل العرب، وإعادة الأمل لكل عربي، مؤكدا أنه بدون فدائهم، لم يكن العرب أحياء إلى الآن، فعزتهم في قوتهم ووحدتهم.