شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن آلية التدريس فى النظام الجديد للتعليم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحظى المنظومة التربوية الجديد للتعليم فى الصفوف الأولى برياض الأطفال والصفوف من الأول حتى الثانى الإبتدائى والصفين الأول والثانى الثانوى، بمعايير مختلفة وآليات تدريس تخدم الفهم وليس الحفظ، الخليج 365 يقدم فى 7 معلومات سياسة التدريس فى النظام الجديد. 1- تفاعل الطالب داخل الفصل أى تطبيق معايير التعلم النشط وتحويل الطالب من متلقى للمعلومة لمشاركة فى تحصيلها وفهمها. 2- تقييم الطلاب من خلال المهارات والأنشطة داخل الفصل أثناء اليوم الدراسى ومدى استجابته الواجبات داخل الفصل. 3- تحويل المعلومات فى المناهج إلى أنشطة يستوعبها الطفل من خلال ممارسة الأنشطة. Advertisements 4- التركيز على تحويل الفصول الدراسية إلى جاذبه للأطفال من خلال ممارسة كل طفل لدوره داخل الفصول حيث يقوم معلم الفصل بتحديد الأدوار بين تلاميذ فصله. 5- استخدام السبورات الذكية لطلاب الثانوى العام فى تحصيل دروسهم وتفعيل التابلت والمناهج الإلكترونية والمحتوى الإضافى. 6- الاعتماد بشكل كبير على توصيل المعلومات للطلاب من خلال الفهم وليس الحفظ. 7- استفادة جميع الطلبة فى مرحلة التعليم قبل الجامعى بتغيير ألية التعلم لاعتمادها على الفهم والتعلم النشط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 7 معلومات عن آلية التدريس فى النظام الجديد للتعليم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.