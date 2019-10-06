شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج.. أبرزها قطاعى التعليم والصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ضوء توجيهات القيادة السياسية، تُولي حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في خطتها المقدمة إلي مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد لإحداث تنمية حقيقة ملموسة وسريعة يشعر بها المواطنين تنعكس علي تحسين جودة حياتهم وتوفر لهم فرص العيش اللائق والكريم.

ويظهر هذا التوجه جليا، في إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية الصعيد بحوالي 31.2 مليار جنيه خلال العام الجارى، بزيادة تناهز 22% مقارنه بالعام السابق، وتمول الخزانة العامة نسبة 88% من هذه الاستثمارات بقيمة تقدر بنحو 27.6 مليار جنيه.

وخصصت الحكومة، نحو 3.36 موزعة قطاعيا لمحافظة سوهاج ، وتتوزع علي مشروعات التعليم ، الصحة، والنقل، وغيرها من القطاعات.

وفي هذا الإطار، نستعرض أبرز المشروعات التنموية المستهدفة خلال العام الجارى بمحافظة سوهاج علي النحو التالي :

مشروعات التعليم :

- التوسع في الكليات القائمة والمدن الجامعية.

- إنشاء وإحلال وتجديد المعاهد الدينية بالمحافظات.

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الخدمات الصحية :

استكمال مستشفيات سوهاج التعليم والمنشأة المركزي، طما المركزي، ساقلته المركزي بسوهاج، جهينة المركزي، سوهاج العام الجديدة.

النقل والتخزين :

إنشاء وصلات طهطا بطول 8 كم واستكمال محور كوبري طما وجرجا علي النيل.