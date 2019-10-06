شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى الرئيس السيسي (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والجيش المصري، بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر.

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وقال آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع «قيسبوك»، الأحد: «كل سنة ومصر وجيشها وشعبها في عزة وانتصارات.. كل سنة ومصر عفية وقوية وصامدة ومنتصرة.. كل نصر أكتوبر وجيش مصر قوي ومنتصر على الدوام».

وأضاف آل الشيخ: «كل سنة وفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يقود كنانة الله في أرضه إلى الخير والتنمية.. كل سنة ومصر والسعودية شعب واحد على قلب واحد.. واللي يلعب معنا يستحمل».