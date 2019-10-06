تعرف على برامج "التضامن الاجتماعى" لحماية الأطفال المعرضين للخطر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل وحدة حماية الطفل بوزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" على تطوير منظومة الحماية والرعاية المقدمة للأطفال بشكل عام والأطفال المعرضين للخطر بشكل خاص من خلال تحقيق عدة أهداف وهى: - وضع خطة عمل لاستبدال نظام الرعاية البديلة المؤسسية بنظام الرعاية غير المؤسسية "اسر بديلة" - تطوير وحدات دعم نفسى واجتماعى لتقديم خدمات إعادة الدمج للأطفال المتعاملين مع منظومة الرعاية الاجتماعية. - تطوير منظومة إدارة الحالة للأطفال لبناء نظام معلوماتي إلكتروني وقاعدة بيانات حول الأطفال وطبيعة الخدمات المقدمة لهم. - تطوير منظومة الحماية والرعاية المقدمة للأطفال بشكل عام والأطفال المعرضين للخطر بشكل خاص وذلك من خلال: Advertisements - حصر مقدمي الخدمة والمتعاملين مع الأطفال لرصد الفجوات الموجودة داخل مؤسسات ودور الرعاية والعمل على دعمها - وضع معايير لكفاءة الأخصائيين والمتعاملين مع الأطفال داخل المؤسسات تضمن تعزيز قدراتهم بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال. - وضع خطة عمل لاستبدال نظام الرعاية البديلة المؤسسية بنظام الرعاية غير المؤسسية "اسر بديلة" - تطوير وحدات دعم نفسي واجتماعي لتقديم خدمات إعادة الدمج للأطفال المتعاملين مع منظومة الرعاية الاجتماعية. - تطوير منظومة إدارة الحالة للأطفال لبناء نظام معلوماتي إلكتروني وقاعدة بيانات حول الأطفال وطبيعة الخدمات المقدمة لهم.

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