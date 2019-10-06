شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: نتابع شكاوى أولياء الأمور ووضع حلول وفقا للإمكانيات المتاحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تتابع منذ إنطلاق الدراسة مشاكل أولياء الأمور وتضع الوزارة حلول لها بالتنسيق مع المديريات التعليمية والإدارات والجهات المختصة.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة، أنه من أبرز المطالب منذ بدء الدراسة والتى ظهرت وتم الاستجابة لها انتهاء الصيانة فى المدارس، وأيضا توفير مقاعد نظيفة تصلح للاستخدام، إضافة إلى عجز المعلمين وتم توجيه المديريات بضرورة مشاركة الموجهين والمعلمين الذين يشغلون وظائف إدارية بالعودة للتدريس، إضافة إلى الكثافات الطلابية وجارى وضع حلول من خلال إعادة توزيع الطلبة على المدارس وتطبيق نظام الفترتين وخلافه.

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وشددت المصادر على أن المدارس بدأت منذ انطلاق الدراسة فى الالتزام بالخريطة الزمنية وتوزيع المنهج الدراسى وكل المعوقات التى ظهرت مع انطلاق الدراسة تبحث الوزارة عن حلول لها.

وكانت الدراسة انطلقت 11 سبتمبر الماضى فى الصفوف الأولى من رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى و21 من نفس الشهر لباقى الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوى.