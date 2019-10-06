شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المخابز: انتظام عمل المخابز خلال احتفالات 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز استمرار عمل المخابز البلدية، اليوم الأحد خلال احتفالات 6 أكتوبر وذلك بهدف إنتاج الخبز المدعم للمواطنين، لافتا الى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تواصل صرف حصص الدقيق الخاصة بالمخابز بانتظام أول بأول .
يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه وزارة التموين والتجارة، صرف حصص الدقيق لكافة المخابز على مستوى الجمهورية لإنتاج الخبز البدى المدعم للمواطنين وصرف حصة لكل مواطن 5 أرغفة يوميا، إضافة إلى توفير السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية .
كانت هذه تفاصيل خبر شعبة المخابز: انتظام عمل المخابز خلال احتفالات 6 أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.