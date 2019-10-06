شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المخابز: انتظام عمل المخابز خلال احتفالات 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز استمرار عمل المخابز البلدية، اليوم الأحد خلال احتفالات 6 أكتوبر وذلك بهدف إنتاج الخبز المدعم للمواطنين، لافتا الى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تواصل صرف حصص الدقيق الخاصة بالمخابز بانتظام أول بأول .

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه وزارة التموين والتجارة، صرف حصص الدقيق لكافة المخابز على مستوى الجمهورية لإنتاج الخبز البدى المدعم للمواطنين وصرف حصة لكل مواطن 5 أرغفة يوميا، إضافة إلى توفير السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية .