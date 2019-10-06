شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تحدد 8 توصيات لحدائق الموز بالأراضى الرملية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، عدد من التوصيات والإرشادات الفنية التى اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، لحدائق الموز خلال شهر أكتوبر الجارى، بأراضى الوادى والأراضى الرميلة كالتالى: - جمع السوباطات مكتملة النمو.. وترك النبات كما هو حتى شهر مارس. - إزالة البزوز أولا بأول عند ظهورها. ـ الاستمرار فى وضع السنادات. - إضافة آخر دفعتين من سماد سلفات النشادر فـى أول ومنتصف الشهر بمعدل 250 كجم / ف للدفعة الواحدة ويوقف التسميد النيتروجيني حتى شهر مارس. ـ فحص وإزالة النباتات المصابة بتوريد القمة أو التبرقش. Advertisements - فى المشتل إضافة دفعة إضافية من السماد النيتروجيني فى حالة عدم وصول الشتلات للحجم المناسب ويلاحظ أن زيادة التسميد الأزوتى يؤدى إلى تزهير الشتلات بالمشتل. ـ الاستمرار فى المرور لاكتشاف الشتلات المصابة . -للأراضي الرملية إضافة 8 كجم نترات نشادر / فدان خمـس مرات أسبوعيا. -إضافة 10 كيلـو جرام سلفات بوتاسيوم / فدان خمس أسبوعيا . -إضافة 2 كيلو جرام سلفات ماغنسيوم / فـدان / أسبوعيا . - تقل الاحتياجات من الرى خلال الشهر لتصل إلى 25 ـ 35 م² / ف / يوم

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