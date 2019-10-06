شكرا لقرائتكم خبر عن 11 معلومة عن حصاد دوائر الإرهاب خلال العام القضائى المنقضى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فصلت دوائر الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، خلال العام القضائى "2018 / 2019"فى العديد من الدعاوى، بالإضافة لعشرات الأحكام فى جلسات إعادة المحاكمة للصادر بحقهم أحكام غيابية، وتوجد العديد من المعلومات حول حصاد دوائر الإرهاب منها :

1 ـ يوجد 7 دوائر إرهاب تنعقد بمجمع محاكم طرة.

2 ـ الدوائر فصلت فى 20 دعوى قضائية خلال العام القضائى المنقضى بخلاف عشرات الأحكام في جلسات إعادة إجراءات المحاكمة للصادر بحقهم أحكام غيابيا.

3 ـ تعد محاكمة قيادات الإخوان بقضية اقتحام الحدود الشرقية وبالتخابر من أبرز القضايا التى تم الفصل فيها.

4 ـ الـ 20 دعوى التى تم الفصل فيها تضم 536 متهما.

5 ــ خلال العام القضائى المنقضى صدر أول حكم ضد رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك بالسجن المؤبد بقضية الإضرار بالاقتصاد القومى.

6 ـ من أبرز الـ 20 دعوى التى تم الفصل فيها، الحكم على قيادات الإخوان بالمؤبد والمشدد والبراءة بقضية اقتحام الحدود الشرقية، والحكم على حسن مالك ونجله بالمؤبد بقضية الإضرار بالاقتصاد القومى، وحكم الإعدام للإرهابى إبراهيم إسماعيل المتهم بقتل 10 مواطنين أمام كنيسة مار مينا بحلوان.

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7 ـ حصل محمد بديع خلال العام القضائى المنقضى على 3 أحكام بالمؤبد بقضايا اقتحام الحدود، والتخابر مع حماس، وأحداث مكتب الإرشاد.

8 ـ حصل خيرت الشاطر نائب المرشد على حكمين خلال العام القضائى المنقضى وهما المؤبد بالتخابر مع حماس والمؤبد بأحداث مكتب الإرشاد.

9 ـ فى الـ 20 دعوى التى تم الفصل فيها حصل 130 متهما على أحكام بالمؤبد.

10 ـ فى الـ 20 دعوى حصل 332 متهما على أحكام ما بين السجن المشدد 15 سنة وحتى السحن سنة واحدة.

11 ـ حصل 68 متهما على أحكام بالبراءة فى الدعاوى التى تم الفصل فيها، ومن أبرز من حصل على احكام بالبراءة صفوت حجازى ونجل الشاطر و4 آخرين فى قضية التخابر.