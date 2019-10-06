شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حجم أعمال إزالة التعديات على المجارى المائية منذ يناير 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت وزارة الموارد المائية والرى العديد من حملات لإزالة التعديات المقامة على المجارى المائية "نهر النيل والترع والمصارف" تنوعت مابين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور أو ردم بالجسور أو قطع جسور أو عائمات مخالفة، وذلك فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

وفى التقرير التالى نرصد 7 معلومات عن موقف الإزالات منذ اطلاق الحملة القومية فى يناير 2015 وحتى الآن.

1- بلغ إجمالى ما تم إزالته على النيل والترع والمصارف الزراعية منذ يناير 2015 حوالى 253 ألف و901 إزالة.

2- تم إزالة 450 حالة تعدى على النيل ومنافع الرى والصرف على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع الماضى.

3- تم ازالة 48 ألف و 811 حالة تعدى على نهر النيل .

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4- تضمنت الإزالات تنفيذ 110 إزالة على طول النهر وفرعيه خلال الإسبوع الماضى.

5- تم تنفيذ 297 على منافع الرى، إلى جانب 43 ازالة على منافع الصرف الإسبوع الماضى.

6- بلغ اجمالى الازالات بقطاع الرى 13 ألف و274 إزالة منذ 2015.

7-بلغ إجمالى الإزالات على المصارف الزراعية 71 ألف و 816 إزالة.