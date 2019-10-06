شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: انتهاء طباعة كتب النظام القديم بأكملها ووصولها للمديريات والمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم الانتهاء من طباعة جميع كتب النظام القديم للطلاب من الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوى العام، ولم يتبقى سوى بعض الأعداد المطلوبة فى كتاب اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوى جارى الانتهاء من طباعتها.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة، أن جميع النسخ التى تم طباعتها تسلمتها المديريات والمدارس، كما أن كتب النظام الجديد للتعليم تم طباعتها عدا كتاب كونكت بلس جار الانتهاء منه وتسليمه للمدارس ليصل إلى أيدى الطلبة، موضحة أن هناك نسخ من الكتاب وصلت المدارس فعليا، وتسلمتها أعداد كبيرة من الطلبة.

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وأوضحت المصادر، لا توجد أى مشكلات تتعلق بالكتب المدرسية لأن غالبيتها وصلت المدارس وتسلمتها الطلبة فعليا.

وكانت الدراسة انطلقت 11 سبتمبر الماضى فى الصفوف الأولى من رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى و21 من نفس الشهر لباقى الصفوف الدراسية من الثالث الإبتدائى حتى الثالث الثانوى.