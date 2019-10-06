مصر | نشرة حوداث الخليج 365: طفل يقفز من الطابق الثالث.. وكشف لغز العثور على جثة رضيع

ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:



ألقى طفل في العاشرة من عمره بنفسه من شرفة منزله بالطابق الثالث بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بسبب تعذيب والدته وزوجها له.



تمكن قطاع الأمن الوطنى، من ضبط تشكيل عصابى يضم عدد 22 عنصرًا من العناصر الإجرامية، لقيامه بأعمال حفائر للتنقيب عن الآثار بطريقة غير شرعية بالقرب من المنطقة الآثرية بالجيزة، وتمكنهم فى هذا الإطار من إكتشاف مقبرة أثرية ترجع لعصر الأسرة الرابعة الفرعونية وقيامهم بإستخراج بعض محتوياتها لإستخدامها فى عملية الترويج لبيعها. تمكن قطاع الأمن الوطنى، من ضبط تشكيل عصابى يضم عدد 22 عنصرًا من العناصر الإجرامية، لقيامه بأعمال حفائر للتنقيب عن الآثار بطريقة غير شرعية بالقرب من المنطقة الآثرية بالجيزة، وتمكنهم فى هذا الإطار من إكتشاف مقبرة أثرية ترجع لعصر الأسرة الرابعة الفرعونية وقيامهم بإستخراج بعض محتوياتها لإستخدامها فى عملية الترويج لبيعها. المؤبد لـ3 متهمين والمشدد لآخرين قتلوا كويتي داخل شقته بالعجوزة



قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد ومعاقبة متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة متهمة أخرى بالسجن المشدد 7 سنوات، في اتهامهم بقتل كويتي بمنطقة العجوزة وسرقته.