أخبار مصر | "شباب الصحفيين" تعلن تضامنها مع "الخليج 365" بعد قرار "فيسبوك" بحجبها صفحاتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شباب الصحفيين" تعلن تضامنها مع "الخليج 365" بعد قرار "فيسبوك" بحجبها صفحاتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت جبهة شباب الصحفيين، تضامنها الكامل مع بوابة الخليج 365 الإلكترونية والعاملين بها، إثر قرار إدارة "فيسبوك" بحجب صفحات الجريدة ورئيس التحرير التنفيذي للبوابة وعدد من العاملين بها بتهم واهية.

وقال هيثم طوالة، رئيس الجبهة، في بيان له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الجبهة أعلنت دعمها للعاملين بموقع وجريدة الخليج 365، بعد تعنت إدارة مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وحذف حسابات الزملاء لإسكاتهم عن دورهم الوطني الكبير في دعم ومساندة الدولة المصرية وكشف العملاء والخونة والمتآمرين على البلاد في هذه اللحظات الفارقة من عمر الوطن.

وأضاف "طوالة" قائلًا: نناشد كل المواطنين الشرفاء والزملاء والمؤسسات الإعلامية والصحفية أن نتحد ونكون على قلب رجل واحد ردا على هذه الحملة الممنهجة الممولة فهذه هي البداية وإن لم نواجه هذا العبث بكل قوة سيتكرر هذا المشهد السخيف مع مؤسسات صحفية أخرى، لن نتراجع ولن نستسلم. كلنا ايد واحدة لمواجهة خفافيش الظلام وأهل الشر وأعداء الحياة. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر.