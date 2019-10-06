شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أزهري يشهد مراسم تنصيب كاردينال الحوار بين الأديان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حضر وفد رفيع المستوي من قيادات الأزهر الشريف، السبت، مراسم تنصيب المطران ميجيل جيكسوت، رئيس المجلس البابوي لحوار الأديان، كاردينالًا لحوار الأديان بالكنيسة الكاثولوكية المقدسة، إضافة إلى عدد من الكرادلة الآخرين.

ضم الوفد الأزهرى كلا من: الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر.

قدم الوفد الأزهري التهنئة للكاردينال ميجيل جيكسوت، متمنيًا له خدمة مثمرة في حقل الحوار بين الأديان، مؤكدًا أهمية «تكاتف وتعانق القيادات الدينية لدعم واستقرار الأوطان وأن الأديان هي سبيل الشعوب للتقارب».