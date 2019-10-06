شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين»: صرف 1.5 مليون جنيه «قروضًا حسنة» لـ295 زميلًا على دفعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جمال عبدالرحيم، وكيل أول نقابة الصحفيين، إن قوائم الانتظار للصحفيين، الذين تقدموا بطلبات للحصول على قروض حسنة تتضمن 295 صحفيًا، ما سيحمّل خزينة النقابة 1.5 مليون جنيه، الأمر الذي دفع اللجنة لاتخاذ قرار بالصرف على دفعات.

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وعقدت لجنة القروض والإعانات بنقابة الصحفيين أول اجتماع لها بتشكيلها الجديد، السبت، برئاسة جمال عبدالرحيم، وكيل أول النقابة، وحضور كل من حسين الزناتي، رئيس لجنة النشاط، ومحمد يحيى يوسف، رئيس لجنة الخدمات النقابية.

أوضح «عبدالرحيم» في تصريحات صحفية، السبت، أن «اللجنة اتخذت قرارًا بتطبيق لائحة القروض الحسنة بشكل كامل، على أن يتم إنهاء جميع قوائم الانتظار، في موعد أقصاه أسبوعين، ليتمكن أي صحفي كان قد تقدم بطلب قرض من صرفه».

أشار إلى أنه من المقرر أن يتم التواصل مع الزملاء هاتفيًا من أجل إبلاغهم بإنهاء الإجراءات الإدارية قبل الصرف، حيث تم إعداد قائمة مبدئية اليوم تضمنت عددًا من الأسماء، على أن يتم التواصل مع باقي الأعضاء تباعًا.