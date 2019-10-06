شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «أفريقية النواب»: البرلمان داعم للقيادة السياسية في أزمة سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن البرلمان داعم للقيادة السياسية فيما يتعلق بمشروع سد النهضة ومياه نهر النيل، مشددًا على أنه أمن قومي مصر.

أضاف «رضوان»، في مداخلة مع قناة «صدى البلد»، السبت، أن مصر ستسلك جميع الطرق السلمية في الحوار وسط دعم لجميع مشروعات التنمية بما لا يجور على حق أي دولة.

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تابع: «لن يتم التفريط في حق الشعب المصري في مياه النيل، وحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي قاطعة ونافية لأي نوع من أنواع التفريط في حق مصر فيما يتعلق بمياه نهر النيل».

كانت وزارة الموارد المائية والري أعلنت، في وقت سابق، السبت، وصول مفاوضات سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم إلى طريق مسدود، بسبب «تشدد الجانب الإثيوبي».

وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، ترحيب مصر بالبيان الصادر عن البيت الأبيض حول الدعم الأمريكي لجهود التوصل لاتفاق في المفاوضات بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا.