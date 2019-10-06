شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تعيد مراجعة وفحص 120 فندقًا وقرية في البحر الأحمر يناير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة السياحة، بالتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية، إعادة إجراء الفحص الشامل للفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر، بهدف إجراء المراجعة الثانية لمتابعة وتقييم أداء نحو 120 من الفنادق والقرى السياحية بالمحافظة، ومدى تلافيها الملاحظات التي صدرت عن شركة «بريفريسك» العالمية لاستشارات الصحة والسلامة، بداية من يناير المقبل، بمشاركة مفتشى وزارتي السياحة والصحة لمعاينة كل الفنادق والمنتجعات السياحية، للتعريف بكيفية النهوض بمعايير الصحة والسلامة، من خلال الكشف والمتابعة والتدريب وتطوير الأداء لكل العاملين بهذه الفنادق، خاصة هؤلاء الذين يتعاملون بصفة مباشرة مع الأغذية والمشروبات.

أكد مسؤولو غرفة الفنادق بالغردقة، في تصريحات صحفية، السبت، أن الهدف من إجراء المراجعة الثانية متابعة أداء تلك الفنادق ومدى تلافيها للملاحظات التي صدرت عن الشركة، منوهين بأنه سيتم إجراء فحص شامل للفنادق ومراجعة الأداء لنحو 120 فندقًا بمدينة الغردقة، وانتهت الشركة من إعداد تقارير بالملاحظات وكيفية تفاديها، وتبِع ذلك قيام غرفة الفنادق بإرسال الملاحظات للفنادق، التي صدَر عنها ذلك لمعالجتها وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي لم تلتزم بتلافي الملاحظات.

أوضح مسؤولو الغرفة أن أعمال التفتيش والمتابعة للفنادق تشمل مراجعة معايير الصحة وسلامة الغذاء، وفقًا لمعايير القواعد الإرشادية لاتحاد منظمي الرحلات السياحية، ورابطة وكلاء السفر البريطانية، من خلال أنظمة سلامة الغذاء في كل مراحله، وأنظمة إدارة المياه، وبرنامج التدريب والنظافة الشخصية، ونظافة حمامات السباحة، وسياسة التعامل لمنع انتشار الجراثيم ومنع الأمراض، ونظافة السكن والمرافق الخاصة بالعاملين، وعملية التخلص من المخلفات الصلبة ومن مخلفات المياه، ومقاومة الحشرات، والإجراءات الواجب اتخاذها لذلك بما في ذلك استخدام المبيدات الحشرية ومصدر وسلامة المياه المستخدمة في ري الحدائق.