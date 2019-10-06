جامعة أسيوط تستضيف ملتقى "مصر تستطيع بطلابها" لحل مشاكل التعليم.. 13 أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، تنظيم ملتقى طلابى بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان التابع لوزارة التعليم العالىى تحت عنوان "مصر تستطيع بطلابها" فى الفتر من 13-15 أكتوبر الجارى.
وأضاف غريب لـ"الخليج 365"، أن الملتقى يتضمن رؤى طلابية لحل مشاكل التعليم فى مصر، من خلال مشاركة الطلاب بأوراق بحثية وأفكار مبتكرة لحل مشكلة التعليم فى مصر، موضحا أن هذا الملتقى يأتى ضمن فعاليات الموسم الثقافى لجامعة أسيوط.
وتابع نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة ستشهد موسما ثقافيا قويا لطلابها وعلى مستوى الكليات المختلفة خلال العام الدراسى الحالى.
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