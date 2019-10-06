شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه المدارس بتوفير عوامل الجذب فى المدارس للحد من غياب طلاب ثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس بتوفير عوامل الجذب فى المدارس للحد من غياب طلاب الثانوية العامة وحضورهم بشكل مستمر للمدارس.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، إنه يجب أن يطور المعلم من طريقة أدائه داخل الفصل خلال قيامه بشرح المناهج حتى يستشعر الطالب بوجود فرق فى التعامل وتلقى المعلومة وخلق حالة من التفاعل بين المتعلم والمعلم داخل المدرسة.

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وأوضحت المصادر أن المعلم هو أساس العلمية التعليمية وأى مدرس يستطيع أن يحبب الطلبة فى المادة من خلال الشرح وقياس مستوى الطالب بشكل مستمر مثلما يحدث فى مراكز الدروس الخصوصية، قائلا: الطالب بيروح الدرس علشان هناك تفاعل بين المعلم والطالب وبالتالى يستطيع أن يقيم الطالب نفسه اول بأول وهو ما تفتقده المدارس.