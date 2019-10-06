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ننشر نص تعديلات قانون رسوم التوثيق والشهر العقاري قبل مناقشته بالبرلمان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

حصل "الخليج 365"، على النص الكامل لتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري، والمقرر مناقشته خلال جلسة البرلمان المقبلة.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى إن السبب وراء تقدم الحكومة بمشروع القانون، هو مرور 12 عامًا على صدور آخر تعديل على قانون رسوم الشهر العقاري، حيث تغيرت فيها الظروف الاقتصادية للبلاد، تغيرًا جذريًا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وجاء نص تعديلات القانون كالآتي:

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