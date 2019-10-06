رئيس حزب الوفد للمتربصين بالدولة: "خسئتم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، رسالة للمتربصين بالدولة المصرية، قائلاً: "خسئتم فإرادة المصريين صخرة حطمت وستتحطم عليها أي محاولات للنيل من الدولة المصرية".

جاء ذلك خلال مؤتمر تدشين المحطة الثانية لمبادرة "الوفد مع المرأة" في مدينة بورسعيد الباسلة، المنعقد مساء اليوم السبت، بحضور قيادات الوفد.

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ونوه "أبو شقة" بأن تلك الحروب تعتمد على تصدير الإرهاب والحرب الاقتصادية والفتن والدسائس والشائعات بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وهي السوشيال ميديا.

ودعا "أبو شقة"، الشعب المصري إلى الوعي بأن حروب الجيل الرابع تستهدف إسقاط الدولة المصرية والجيش المصري والشرطة المصرية.

وطالب "أبو شقة" بتخصيص وسائل إعلام بجميع لغات العالم لتصدر المعلومات الحقيقية عن الدولة المصرية، وأن تكون هناك مواجهات حقيقية لأي مشكلات.