أخبار مصر | رئيس الوفد: مصر تواجه أشرس حروب الجيل الرابع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوفد: مصر تواجه أشرس حروب الجيل الرابع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، الشعب المصري باليقظة لأن مصر مستهدفة من خلال حروب الجيل الرابع، وعدم الاستماع للشائعات والفتن.

جاء ذلك خلال مؤتمر تدشين المحطة الثانية لمبادرة "الوفد مع المرأة" في مدينة بورسعيد الباسلة، المنعقد مساء اليوم السبت، بحضور قيادات الوفد.

وأشار "أبو شقة" إلى أن مصر تمر بفترة حرجة تحتاج منا جميعا رجالا ونساء وشبابا وشيوخا أن نكون يقظين لأن الدولة تواجه أشرس حروب الجيل الرابع التي تقوم على إسقاط مؤسسات ودول دون إطلاق طلقة.

Advertisements

كما وجه المستشار بهاء الدين أبو شقة، رسالة قوية للمتربصين بالدولة المصرية، قائلا: "خسئتم فإرادة المصريين صخرة حطمت وستتحطم عليها أي محاولات للنيل من الدولة المصرية"، منوها بأن تلك الحروب تعتمد على تصدير الإرهاب والحرب الاقتصادية والفتن والدسائس والشائعات بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وهي السوشيال ميديا.

ودعا "أبو شقة" الشعب المصري إلى الوعي بأن حروب الجيل الرابع تستهدف إسقاط الدولة المصرية والجيش المصري والشرطة المصرية.

وطالب "أبو شقة" بتخصيص وسائل إعلام بجميع لغات العالم لتصدر المعلومات الحقيقية عن الدولة المصرية، وأن تكون هناك مواجهات حقيقية لأي مشكلات.