أخبار مصر | غدا.. نادي مجلس الدولة يقيم احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. نادي مجلس الدولة يقيم احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة للشعب المصرى باسمي آيات التهنئة بمناسبة لحلول ذكري انتصارات حرب اكتوبر المجيدة.

ويقيم مجلس إدارة النادى إحتفالية بهذه المناسبة غدا الأحد، ويحضر فيها اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق،ويتم بجانبها تكريم المتفوقين من ابناء مستشاري مجلس الدولة وتكريم المستشارين بمجلس الدولة من الحاصلين علي شهادة الدكتوراه في الحقوق.

كما أرسل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية -اليوم الجمعة- برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، وبرقيتان لوزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان القوات المسلحة.

وجاء في نص البرقية للسيسي: يسعدني وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بانتصار أكتوبر المجيد، أن نبعث بأصدق التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق”.

وأضاف: “استقر تاريخ السادس من أكتوبر في ضمير الأمة ووجدانها، وصار رمزًا متجددًا لبطولات قواتنا المسلحة الباسلة، التى خاضت، ومازالت أشرس المعارك لتحرير الوطن ودفع مسيرته نحو التقدم والنماء”.

وتابع: “سيظل هذا العبور العظيم مبعثًا للفخر والاعتزاز ببطولات رجال أعلوا قيم التضحية والعطاء، فكل عام ومصر كنانة الله بأرضه بخير ونماء”.

واختتم: “تتجدد مع كل ذكريات أيام المجد الخالدات طاقات العمل والفداء، لتجتاز مصر بقيادتكم الحكيمة، كل التحديات لتحقيق المزيد من التنمية والازدهار”.

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وبعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وجاء نصها: “يَسرني وهيئة الشـرطة بمناسـبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتـوبـر، أن نبعث للمجلــس الأعلـى للقــوات المسلحـة والقادة والضـباط وضباط الصــف والصـناع العســكريين والجنــود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

وأضاف: “لقد كان عطاء قواتنا المسلحة الباسلة، وسيظل متصلًا بمسيرة العمل الوطني، وقد سجل التاريخ بأحرف من نور دورها الوطنى فى كل معارك التحرير ومواقف النضال وميادين البذل والعطاء”.

وتابع: “تذخر ملحمة العبور العظيم فى السادس من أكتوبر ببطولات أبهرت العالم وحازت على تقديره واحترامه”.

واختتم: حفظ الله قواتنا المسلحة عرينًا للأبطال ومهدًا للتضحيات، ونبراسًا للوطنية والعطاء، إنه تعالـى نعـم المولـى ونعـم النصــير”.

وجاء في برقية تهنئة وزير الداخلية للفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة: “يطيب لى وهيئـــة الشـــرطة في مناسبة الاحتفال بذكرى إنتصار السادس من أكتوبر المجيد، أن نتقدم لكم والقادة والضـباط وضباط الصف والصناع العسـكريين وجنود قواتنا المسلحة بأطيب التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.

واختتم: “حفظ الله مصر الكنانة وهيأ لها ولقواتنا المسلحة الباسلة مزيدًا من الرفعة والتقدم”.