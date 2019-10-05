شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ قانون دولي: الجانب القانوني الأساس في حل أزمة سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المستشار نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، أن إصرار إثيوبيا على موقفها في أزمة سد النهضة سيعتبر «عدوانا على حقوق مصر المائية»، وفقا للقانون الدولي.
أضاف، في مداخلة هاتفية لقناة «صدى البلد»، السبت، أن الجانب القانوني هو الأساس في حل أزمة سد النهضة، داعيًَا إلى الضغط على أديس أبابا لتنفيذ القانون الدولي.
تابع: «القانون ينص على اللجوء إلى الاتحاد الأفريقي، ومصر هي رئيس الاتحاد الأفريقي فسوف ينحاز إلى مصر، وهناك أيضًا مجلس السلم والأمن الأفريقي».
أردف قائلًا: «الدول الإفريقية تحترم قرارات الاتحاد الإفريقي أكثر من أي منظمة قانونية أخرى، ويجب عقد اجتماع مع دول حوض النيل للضغط على إثيوبيا».
مضى قائلًا: «الاتفاقية الدولية للأنهار الدولية تعطي الحق للدول المشتركة في الحوض بأن تفعل ما تشاء في داخلها، ولكن لا بد من موافقة باقي الدول إذا حدث ضرر في هذا الشأن».
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