شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تدرس تحويل «الضرائب» إلى هيئة سيادية مستقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة لدراسة إعادة هيكلة وتصنيف مصلحة الضرائب المصرية كإحدى الهيئات السيادية المستقلة عن وزارة المالية، وإعادة هيكلة مكوناتها «إداريًا وبشريًا»، والارتقاء بالعناصر البشرية للمستوى المطلوب، مع إدخال التكنولوجيا الحديثة فى كل المعاملات الخاصة بالضرائب، ونقل تبعيتها إلى رئاسة مجلس الوزراء.

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وتختص اللجنة- حسب القرار الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه- برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بوضع آليات ووسائل للمتابعة تستهدف تقليل الفجوة والمقاربة بين مصالح الخاضعين للضرائب المختلفة بأنواعها وأهداف المصلحة واحتواء المباعدة التقليدية بينهما، مع مراعاة التفريق بين دور مصلحة الضرائب كجامع للضرائب ودور وزارة المالية الخاص بوضع السياسات.

وتضمن القرار أن تكون للجنة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية، وتعقد اجتماعاتها بمقر مصلحة الضرائب، وتعد تقريرًا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها خلال شهرين من تاريخ صدور القرار للعرض على وزير المالية، فيما يعرض الوزير التقرير على رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية.

وقالت مصادر حكومية مطلعة إن هذا الأمر يحتاج مناقشات عامة بالحكومة والبرلمان، موضحة أن وزارة المالية منذ عهد الوزير السابق، عمرو الجارحى، تقف ضد وجود هذه الهيئة المستقلة، بينما يرى آخرون أن الوزارة هدفها صياغة السياسات المالية فقط وليس تبعية المصلحة. ولفتت إلى أن التفكير فى تحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة سيادية مستقلة جرى خلال تولى نائب وزير المالية السابق للسياسات الضريبية، عمرو المنير، ولقى ترحيبًا داخل المصلحة بين الموظفين، ورأى بعضهم أن هذا الأمر ستترتب عليه زيادة الحصيلة وتحسين أوضاعهم المالية والمعيشية والوظيفية، وفقًا لقولهم.