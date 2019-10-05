شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي لحقوق الإنسان» ينظم مؤتمرًا حول التشريعات اللازمة لمناهضة التعذيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالتعاون مع كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤتمرا حول «التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب»، وذلك على مدار يومى 8 و9 أكتوبر الجاريين بالقاهرة.

يهدف المؤتمر إلى الوقوف على الفجوات والتحديات التى تعوق الجهود المبذولة لمكافحة جرائم التعذيب وسوء المعاملة فى البلدان العربية، خاصة فى سياق التشريعات وضمانات الحماية القانونية، والتوصل لمقترحات عملية لتعزيز جهود التصدى لهذه الانتهاكات، بالإضافة إلى تعزيز البنية المؤسساتية والآليات المختصة بإنصاف الضحايا والوقاية من جرائم التعذيب.

يشارك فى أعمال المؤتمر لفيف من ممثلى الهيئات الحكومية والتشريعية والقضائية المعنية بحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدنى المعنية من 18 دولة عربية، ومراقبين دوليين، وأساتذة القانون، والإعلاميين. وذكر المجلس، فى بيان أمس، أن التعذيب يمثل أحد أبشع الانتهاكات لحقوق الإنسان، حيث إنه اعتداء على جوهر كرامة الإنسان ومحظور حظرا مطلقا بموجب القانون الدولى والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، إلا أنه لايزال ظاهرة واسعة الانتشار فى جميع أنحاء العالم، لذلك فإن مكافحة التعذيب تتطلب المشاركة الفعالة للعديد من الجهات الفاعلة.