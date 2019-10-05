شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: الانتهاء من المقابلات الشخصية لـ385 متقدمًا لـ69 وظيفة قيادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن اللجنة العليا للقيادات بالوزارة أجرت المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل 69 وظيفة قيادية شاغرة بالوزارة، موضحا فى تصريحات صحفية أمس، أن اللجنة انتهت من إجراء المقابلات الشخصية لـ385 شخصاً من إجمالى 442 متقدما، على 5 وظائف رئيس قطاع من الدرجة الممتازة، و14 وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة العالية، و50 وظيفة مدير عام إدارة عامة.

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وأضاف «شعراوى» أنه يتم خلال المقابلات الشخصية التعرف على خبرات المتقدمين ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين لها فى إطار من النزاهة والشفافية الكاملة، وتناقشهم اللجنة فيما يقدمونه من مقترحات لتطوير الأداء فى حال اختيارهم، مشيرا إلى أنه تم إجراء امتحان للمتقدمين بمركز إعداد القادة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى اللغتين العربية والإنجليزية، والحاسب الآلى، والجدارات السلوكية، يومى 19 و20 مايو الماضى.

ولفت إلى سعى الوزارة لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية، تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أن عملية اختيار القيادات المحلية تخضع لضوابط رئيسية متعددة، منها الاختبارات التحريرية والشفوية والاختبارات النفسية واختبارات السمات الشخصية وكافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات، سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية، حتى ترتقى المنظومة المحلية بشكل جديد من خلال ضخ دماء جديدة قادرة على العطاء.

وأشار إلى أن هذه المسابقة تأتى فى إطار بناء وتحديث الهيكل الوظيفى للوزارة والارتقاء بمستوى الأداء، وأنه يتم التقييم لكل المرشحين بناءً على عدة معايير فيما يخص القدرات العلمية والتاريخ الوظيفى ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة واتخاذ القرار وحل المشكلات.